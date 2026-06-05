元NHKのフリーアナウンサー武田真一が、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に5日、出演。埼玉県三郷市の路上で3日、車を無免許運転したとして中国籍の職業不詳、〓洪鵬容疑者（43）が逮捕された事件で、ドライバーの交通安全への責務を訴えた。この容疑者が運転していた車は昨年5月、埼玉県三郷市の住宅街で下校中の小学生4人をひいてケガをさせ、飲酒運転の発覚を免れるために逃走した時のものとされる。同年