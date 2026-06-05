ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した中井亜美選手と山田琉聖選手。県は、「県民栄誉賞」の表彰式を6月11日に行うと発表しました。愛らしい表情やしぐさで世界の人気を集めた新潟市出身の中井亜美選手。フィギュアスケートで大技トリプルアクセルを決め銅メダルを獲得しました。山田琉聖選手は妙高市の専門学校に通っていてスノーボードハーフパイプで銅メダルを獲得しました。県民栄誉賞