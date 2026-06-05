海老せんべい製造販売の坂角総本舖（愛知県東海市、坂泰助社長）は5月26日から、JR名古屋駅東海道新幹線下りホームに「ゆかり黄金缶」が購入できる自販機を設置した。自販機で土産を購入するという、いつもと違った体験や、時間がなくホームに駆け込んだ時でも手軽に購入できる利便性を提供。新たな消費者接点を創出する。当該自販機は、東海道新幹線16・17番線の6号車付近に設置。機体は「ゆかり黄金缶」にちなみ、名古屋ら