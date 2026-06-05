拉致被害者・横田めぐみさんの父、滋さんが亡くなってから6月5日で6年です。拉致問題の早期解決を願いめぐみさんの同級生が路線バスに広告を掲示しました。バスに描かれた親子のイラスト。拉致被害者・横田めぐみさんの同級生の会が費用を負担し、新潟交通の路線バス1台に広告を掲示しました。めぐみさんの父、滋さんは6年前の6月5日、娘との再会を果たすことなく亡くなりました。【めぐみさんの同級生池田正樹さん】「こういう