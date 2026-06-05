ネスレ日本の社長交代人事が内定した。島川基常務執行役員飲料事業本部長が7月1日付で代表取締役社長兼CEOに就任し、深谷龍彦代表取締役社長兼CEOは6月30日付で退任する。同社発表によると、島川氏は、基幹ブランドである「ネスカフェ」を軸に飲料事業において多様なカテゴリーを経験しながら責任範囲を拡大しイノベーションを牽引。デジタルマーケティングとEコマース全体を統括し、Eコマース事業の改革を通じて成長を実