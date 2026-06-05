名古屋発のロックバンド・04 Limited Sazabys（フォー・リミテッド・サザビーズ）主催の野外フェスティバル『YON FES（ヨンフェス）2026』と、ユニクロのカスタマイズサービス「UTme!」および刺繍サービスとのコラボレーションを実施することが決定した。『YON FES』および04 Limited Sazabysの限定デザインを使用して自身でカスタマイズし、オリジナルアイテムを作ることができる本企画。デザイン素材を自由に組み合わせることで