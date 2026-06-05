日本食肉加工協会、日本ハム・ソーセージ工業協同組合など食肉加工4団体は5月27日、名古屋市のホテルメルパルクで総会を開催し、会員などから100人強が出席した。総会ではうち2団体の合併が承認され、6月1日からは新たな食肉加工3団体としてスタートすることとともに新役員体制が発表された。日本ハム・ソーセージ工業協同組合などの新理事長に井川伸久氏（日本ハム会長）が就任する。4団体は、前述の2団体とハム・ソーセージ類公