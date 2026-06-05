いよいよ開催迫る北中米W杯。選手だけでなく、スポーツウェアメーカーにとっても大々的にアピールするチャンスであり、ナイキ社は『Rip The Script（筋書きや固定観念を破れの意）』と題した、6分にわたるコマーシャルフィルムを制作した。内容は非常に豪華かつスタイリッシュなものだ。キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、フィルジル・ファン・ダイク、クリスティアーノ・ロナウドなど各国代表のスターほか、キム・