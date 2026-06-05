SUNEASTは、ポータブルSSD『SUNEAST Revolve R10 mini』を6月5日に発売する。 【画像あり】従来のモデルからサイズは約30%減、重量は約40%減に 本製品は、USB Type-AとUSB Type-Cの両端子を搭載し、PC、スマートフォン、タブレットなどさまざまなデバイスに直接接続できるポータブルSSD。最大読込転送速度は1050MB/sで、写真や動画、ゲームデータ、ビジネスファイルといった大容量デー