マンチェスター・シティが、ニューカッスル・ユナイテッドに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリの獲得に興味を持っているようだ。今季限りでジョゼップ・グアルディオラ監督が退任するシティは、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバも退団することが決定済み。過渡期を迎えるなかで、今夏に中盤強化を目指しており、ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンがメインターゲットだと