かさばりやすい詰め替え容器。サイズがもっと小さいタイプがあるといいな…と思っていたら、ダイソーで驚くほどコンパクトなサイズのチューブを発見しました！指と同じくらいの長さのチューブで、ポーチやポケットにすっぽりIN。冬用のボディクリームなどを入れて、ハンドクリームとして活用するのに便利でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チューブ型詰め替え容器（8mL、3個）価格：￥110（税込）入り数：3個販売シ