『キン肉マン』や『クレヨンしんちゃん』のように、オナラで空を飛ぶには、どんなオナラが必要なのか――。 参考：歌人・伊藤紺が大事にする“魂が燃えている感覚”とは？ 「最近はより怒っているし、怒るべきだと思っている」 そんなアニメやマンガの世界を科学の視点で徹底解説し、30年にわたって愛され続けてきたのが、『空想科学読本』シリーズだ。これまで数々のエンタメ作品を科学的に読み解いてきた