プレミアリーグのリヴァプールは、元ボーンマス指揮官アンドニ・イラオラを新監督として迎えた。契約は2年となっている。イラオラ監督は就任にあたり、「本当にワクワクしている」と語った。「ご存知のとおり、リヴァプールはビッグクラブ、巨大なクラブ、世界でも有数のビッグクラブだ。でもクラブの内側を感じて、このクラブのことをもっと理解するにつれて、ここは特別なクラブだと思うようになった。リヴァプールの魅力を感じ