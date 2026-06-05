ダイソーで買える1,100円のワイヤレスイヤホンが予想以上の実力でした！シンプルでスタイリッシュなデザインに加え、タッチセンサーの反応も抜群。再生・停止や音量調整などの操作がスムーズに行えます。さらに、低音から高音までクリアな音質で、音楽や動画視聴も快適。コスパ重視の方は要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：完全ワイヤレスイヤホン価格：￥1,100（税込）再生時間（約）：21時間（イヤホン