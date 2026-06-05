合成DNA・RNAがインターネットで簡単に入手できる現状は、研究・医療目的のためだとはいえ問題だとして、Anthropicなどのテック企業が署名した公開書簡が提出されました。署名者は、AIが生物兵器を開発しかねない状況を危惧しています。An Open Letter in Support of Mandatory Nucleic Acid Synthesis Screening and Recordkeepinghttps://screendna.org/書簡には、「生命科学研究者、AIおよびバイオテクノロジーの開発者、そして