◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー１０勝の今平周吾（ロピア）が９番ホールを終了後、腰痛のため途中棄権した。第１Ｒは３オーバーの７３で７５位と出遅れていたが、予選Ｒを終えることなく会場を後にした。また、８オーバーの１２６位で出た香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会