◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）２４歳の人気女子プロ六車日那乃（ニトリ）が１０番からスタートし、前半の９ホールを２バーディー、ボギーなしの３４で回り、六車がハーフターンした時点で２位と好スタートを切った。アマチュア時代から期待されていた六車は２０２４年にプロテスト合格。プロとして最高成績は昨年７月のミネベアミツミレディス