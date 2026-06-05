【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は４日、メキシコ・モンテレイでの合宿２日目の練習を、前日とは違うメキシコ１部モンテレイのグラウンドで行った。当初、今回の合宿はメキシコ１部ティグレスの練習場を予定していたが、悪天候の影響もあってグラウンド状態が悪化し、初日の練習会場を大学施設に変更。しかしそのグラウンドも、芝生の状態がいいとは言えなかったため、２日目