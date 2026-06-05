アパートから現金およそ1000万円などを盗んだとして「トクリュウ」とみられる男らが逮捕された事件で、あらたに指示役の男が逮捕されました。警視庁によりますと妹尾誠容疑者は去年、仲間と共謀して東京・立川市のアパートに侵入し、現金およそ1000万円などを盗んだ疑いが持たれています。この事件では「トクリュウ」とみられる実行役ら5人がすでに逮捕されていて、妹尾容疑者は、実行役らにバールや金づちを購入するよう指示して