元「アイドリング！！！」のメンバーで、ファッション誌「ＪＪ」の専属モデルとしても活躍した大川藍（３２）が、安産祈願の様子をアップした。５日に自身のインスタグラムを更新し「５ヶ月目戌の日そして大安ということで安産祈願に行ってきました」という。２５年５月に再婚を発表した大川は今年５月に第２子妊娠を公表した。「＃安産祈願＃マタニティ＃妊婦＃沖縄移住」とハッシュタグをつけて写真をアップ。ユニホ