◆米大リーグカブス７ｘ―６アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で劇的なサヨナラ勝ちをして、連敗を３で止めた。負ければ本拠地９連敗で地区最下位転落だったが、３点を追う９回に４点を奪い、一気に試合をひっくり返した。先発した今永昇太投手（３２）は、不運もあって７回途中で８４球を投げ、４本塁打を浴びるなど６安打６失点、５奪