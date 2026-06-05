◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース(日本時間5日、チェイス・フィールド)ドジャースのマックス・マンシー選手が負傷交代しました。0-0で迎えた5回、2アウトランナーなしの場面で、ライト線へ打球を飛ばしたマンシー選手。イルデマロ・バルガス選手が捕球し1塁ベースを踏もうとした際に、入ってきたマンシー選手と正面衝突。2人は地面にたたきつけられ、マンシー選手は着けていたヘルメットとメガネが吹き飛びました。ベンチの