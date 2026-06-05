【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1−4 U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）【映像】疑問の声相次いだ不可解判定（実際の様子）U-19日本代表がU-21ポルトガル代表と対戦した一戦で、目を疑うような不可解な判定が下される場面があった。日本のチャンスとなる場面でオフサイドの笛が吹かれたものの、リプレイではオンサイドであるように見え、これには解説陣も思わず苦笑し、ファンから