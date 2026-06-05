私立恵比寿中学は5日、公式SNSを通じ、メンバーの中山莉子（25）が復帰すると発表した。中山は今月8日に体調不良のため休養することが報告されていた。4月から体調不良が続き、イベントを欠席していた中山。今月8日、公式は「医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」としていた。休養期間中は残る7人のメンバーで活動を継続していた。この日、公式は中山につい