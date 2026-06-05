オリックスは５日、大阪桐蔭野球部ＯＢで現在は希少がんと闘う福森大翔さんが、６月１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で始球式に登板すると発表した。今年３月に４回目の手術を受け、現在も治療に励んでいる福森さんが「同じ病気で苦しむ方々の希望になりたい」という思いを胸にマウンドへ。昨季は高校時代のチームメートで親友・森友哉捕手のミットにノーバウンド投球を収め、感動を呼んだ。１月には森友、頓宮、野口、香月