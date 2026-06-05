日本FP協会は、リスキリングやキャリアアップへの関心が高まる中、AFP認定者でフリーアナウンサーの西岡孝洋氏が“FPの頂点”とされる難関「CFP資格」の取得を目指すショート動画シリーズ「CFP資格取得への道」を、公式YouTubeチャンネルにて公開している。【写真】合格証書を添えて…元フジ・西岡孝洋アナ「いよいよスタートライン」本企画は、高度な専門性からハードルが高いとされる同資格の認知向上と受験者拡大を目的に実