【NASCAR】第14戦 Cracker Barrel 400（日本時間6月1日／ナッシュビル・スーパースピードウェイ）【映像】火を吹きながら壁走りする衝撃光景全米で圧倒的な人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第14戦「クラッカー・バレル400」がナッシュビル・スーパースピードウェイで開催された。レース中盤、上位争いを展開していたマシンが突如として制御不能に陥り、炎を上げ、ウォールに接触し続けるというアクシデントが