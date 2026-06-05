学歴詐称疑惑を巡り、在宅起訴されていた静岡県伊東市の前市長・田久保真紀被告について、警察は公職選挙法違反の疑いなど3つの容疑でも書類送検したことがわかりました。静岡県伊東市の前市長・田久保被告は、東洋大学法学部の卒業証書を偽造した上、伊東市の議長・副議長に“チラ見せ”した罪や、市議会の百条委員会で「虚偽の証言」をした罪で、ことし3月、在宅起訴されています。警察は4日、報道機関に嘘の経歴を伝え、公にさ