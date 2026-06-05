東京証券取引所5日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。前日終値からの下げ幅は一時1600円を超え、節目の6万6000円を割った。高値への警戒感から利益確定の売り注文が先行し、半導体関連銘柄を中心に下落した。午前終値は前日終値比809円22銭安の6万6661円47銭。東証株価指数（TOPIX）は2.59ポイント高の3954.44。平均株価はこのところ高値圏で推移しており、過熱感が意識された。前日の米国株式市場で