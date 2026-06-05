日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は５日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が米経済誌「フォーブス」が選出した「常識を打ち破る５０人」の１人に名を連ねたことを報じた。番組では、「５０人」の中に米人気歌手のビヨンセや実業家のイーロン・マスク氏が名を連ねる中、大谷が現役アスリートとして唯一選ばれたことを紹介した。「フォーブス」が、大谷の活躍で「野球史に新たな記録