4日夜、北海道・千歳市で女性が路上で刺されて死亡した事件で、逮捕された男が複数回、女性を刺していたことが分かりました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された、インドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者は4日午後9時ごろ、千歳市の歩道でインドネシア国籍の知人、スリ・ラハユさんの腹部を包丁で刺して殺害しようとした疑いが持たれています。スリさんはその後、死亡しました。スリさんの知人男性と止めに入