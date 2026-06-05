北海道千歳市で女性が包丁で刺され死亡した事件で逮捕されたインドネシア国籍の男は、駆け付けた警察官の目の前で女性を刺していたことがわかりました。インドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者（27）は4日午後9時すぎ、千歳市信濃1丁目の住宅街で知人とみられるスリ・ラハユさん（21）の腹を包丁で刺し殺害しようとした疑いです。ラハユさんは病院で死亡が確認されました。駆け付けた警察官やラハユさんの知