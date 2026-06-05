なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、6月6日と6月9日に大阪で南アフリカ女子代表と対戦。この2連戦に向けた陣容を予想したい。【映像】清水梨紗が「涙の告白」（独占ドキュメンタリー）今年3月のAFC女子アジアカップ優勝後にニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い退任。ニールセン政権でコーチを務め、4月のアメリカ遠征で監督代行を務めた狩野倫久氏が5月に正式ななでしこジャパン指揮官に就任した。狩野監督た