MLB・マリナーズが日本時間5日、球団50周年記念イベントとして初の「OBホームランダービー」を開催すると発表しました。マリナーズの各世代を代表するレジェンドたちがフィールドに集結します。2022年にマリナーズ殿堂入り、2025年に米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏も参加する予定です。「OBホームランダービー」は現地8月7日の試合後に本拠地Tモバイルパークにて行われ、試合チケットを持っているファン全員が入場できます。