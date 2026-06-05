クリストファー・ノーラン監督『オデュッセイア』の、IMAXをはじめとするプレミアム・ラージ・フォーマット上映のチケット予約が米国でスタートした。米Varietyによると、映画館の予約サイトにアクセスが殺到し、システムが一時ダウンする事態に陥っていたという。 『オデュッセイア』は米国にて2026年7月17日に劇場公開予定。これに先がけ、6月4日（米国時間）から、ノーランが理想とするI