【雨と虹のうた大集合 10日間無料キャンペーン】 開催期間：6月5日10時～6月15日9時59分 任天堂は、Nintendo Switch用カラオケソフト「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」において、「雨と虹のうた大集合 10日間無料キャンペーン」を6月5日10時から6月15日9時59分まで実施する。 「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」は、期間券（利用券）を購入すれば全17万曲以