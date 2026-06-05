ドン・キホーテを運営するPPIHは6月3〜4日、「PPIHグループ 第8回オリジナル商品体感展示会」を開催。今後発売予定の新商品を多数展示した。ドンキらしい「誰が買うの?」系商品はもちろん、困りごとをリーズナブルに解決する便利アイテムや、ドンキ価格のリカバリーウェア、さらに「そこまでやるか!?」な商品改善の様子まで。特に感動したアイテムについてご紹介する。「PPIHグループ 第8回オリジナル商品体感展示会」に行ってきた