EXOのシウミンを待っていた日本ファンに、あまりにも不可解な知らせが届いた。東京ガーデンシアターで開催予定だった「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」への出演が、開催目前になって突然取り消されたのだ。【写真】シウミン、日本イベント出演が突如中止普通なら、体調不良やスケジュール問題を想像するところだろう。だが、6月5日に所属事務所INB100が明かした理由は、かなり異例だった。シウミン本人に問題や責任は一切ない。イベ