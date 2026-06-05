BTSメンバーと親交が深いことでも知られるペク・ジョンウォンが、1年ぶりにYouTube活動を再開する。170件を超える告発を乗り越えての復活だ。【画像】ペク・ジョンウォンにサインせがんだBTSメンバーペク・ジョンウォンが代表を務めるザ・ボーンコリアは6月5日、登録者数597万人を保有するYouTubeチャンネルでのコンテンツ活動を再開すると明らかにした。復帰後初のコンテンツは、同チャンネルの代表シリーズである「料理秘策」だ