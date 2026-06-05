とんかつチェーンの「松のや」は、「にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ定食」と「にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ定食」を6月12日(金)午後3時より発売する。価格はいずれも1,050円(税込)。昨年好評を博した人気メニューが再登場する。特製の粉をまぶしてカラッと揚げた厚切りの豚肉･鶏肉に、たっぷりのにんにくを使用した濃厚な醤油ダレを絡めたスタミナメニュー。揚げニンニクのパンチが加わり、ご飯が進む味わいに仕上げてい