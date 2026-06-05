FC東京所属のサッカー選手キム・スンギュと結婚したモデルのキム・ジンギョンが、第1子となる女児の出産を報告した。6月4日、キム・ジンギョンは自身のSNSを通じて、「私、やり遂げた！ もう二度とできない」というコメントとともに写真を公開した。【写真】キム・ジンギョン、沖縄で大胆スイムウェア公開された写真には、夫のキム・スンギュと自身の名前が記された患者用リストバンドを手首につけたキム・ジンギョンの姿が収めら