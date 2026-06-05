Umiosは7月1日から、「新中華街」シリーズから「酸辣焼そば」を全国で発売する。赤坂璃宮の譚オーナーシェフが監修する「新中華街」シリーズの新商品で、冷凍麺需要の拡大や、夏場に酸味と辛味を好む消費者ニーズに対応する。内容量は309gで、価格はオープン。同品は、干し貝柱、鶏がら、カキの旨みをベースにした特製あんに、まろやかな酸味のある米酢と、コクのある粕酢を合わせた風味豊かな味わいが特徴。さわやかな酸味と食欲