映画ライター杉谷伸子と謎の美女B子によるお気楽映画評論ユニット・お杉とB子が今注目の映画について語る連載「お杉とB子のMOVIE TALK」。今回のお題は、6月5日から全国公開の映画『アン・リー／はじまりの物語』です。リアリティを追求。アマンダの役者魂に拍手！お杉シェーカー教団の創始者アン・リーの波乱の生涯を描いた力作よ。信仰に生きた人間の伝記って難しそうな印象があるけど、のっけから語り口に引き込まれたわ！ アン