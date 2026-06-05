赤磐警察署 岡山県や兵庫県の寺院などに侵入し、現金や仏具などを盗んだとして、赤磐警察署は兵庫県姫路市の会社員の男(59)を、建造物侵入や窃盗などの疑いで5日、追送致しました。被害は合計6件、総額約170万円にのぼるということです。 警察によりますと、男は2026年3月4日から25日までの間、岡山市北区、東区、美作市、兵庫県豊岡市、丹波篠山市にある寺院や住宅に侵入し、現金約1万2000円と仏具60点（時価合計168万5520