【第4村人 プリシラ 沐浴着ver.】 受注期間：6月5日～6月29日 8月 発売予定 価格 通常版・アンテナショップ限定版：各28,600円 トップスのフィギュアブランド「ヴェルテクス」は、フィギュア「第4村人 プリシラ 沐浴着ver.」を8月に発売する。受注期間は6月29日まで。価格は通常版とアンテナショップ限定版ともに各28,600円。 本製品は、ヴェルテクスが展