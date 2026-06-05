岡山大学岡山・北区 3日、女性のスカートの中を盗撮したとして岡山大学の文学部長の男が逮捕された事件です。男のスマホから女性のスカートの中などが写った写真や動画が約80点見つかったことが分かりました。 岡山大学の教授で文学部長の男（62）は3日、岡山市北区の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕されました。 押収した