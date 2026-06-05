2024年、水泳の授業中に児童がおぼれて亡くなる事故を受けて、水泳授業の実施を見送っていた高知市の長浜小学校は、2026年度の水泳授業を行うことを決めました。この事故は2024年7月、高知市の長浜小学校でプールのろ過装置の故障のため近くの南海中学校のプールを利用した水泳の授業中に、4年生の男子児童がおぼれて亡くなったものです。2025年度は水泳授業を見送っていました。水泳授業の再開に向けて、長浜小学校は