災害時の首都機能維持などを目的とした「副首都」を設置する法案をめぐり、日本維新の会はきょう（5日）、総務部会などの合同部会で法案を了承しました。「副首都構想」の実現に向け、きょう、維新の会合で了承された法案では「副首都」の目的として、災害時に政治や行政など「国家社会機能」の継続性を確保するとしています。会合では「『大阪ありき』に見える部分もある」などと懸念も示されましたが、了承され、今後、党内手続