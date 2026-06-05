政府は2040年代までに、原発を2基から5基建て替える目標案を示しました。15年前の福島第一原発事故の後、数値目標を示すのは初めてです。きょう、経済産業省が開いた審議会で、政府は原発の建て替えに向けた目標案を示しました。▼2040年代までに2基から5基、▼2050年代までに11基から14基の建て替えが必要だとしています。原発の老朽化が課題となる中、エネルギーの安定供給につなげることや、長期的な目標を示すことで投資などを