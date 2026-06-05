◇米国男子ゴルフ下部ツアーBMWチャリティープロアマ第1日（2026年6月4日サウスカロライナ州ソーンブレードC＝6823ヤード、パー71、CCスパルタンバーグ＝6770ヤード、パー70）プロアマ形式で行われ、杉浦悠太（24＝フリー）がCCスパルタンバーグを7バーディー、3ボギーの4アンダー66で回り、首位と4打差の14位の好位置につけた。石川遼（34＝CASIO）はCCスパルタンバーグを3バーディー、1ボギー、1ダブルボギーのイー